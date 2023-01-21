إصلاح كسر بخط مياه 12 بوصة بحي غرب الإسكندرية

تابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب على مدار الساعة أعمال إصلاح كسر بخط مياه 12 بوصة بشارع البيهقى مع شارع ابن السيار بالقبارى، وذلك فى استجابه فوريه لبلاغ بهذا الشأن.

وكلفت سحر شعبان إداره المتابعه الميدانية والمرافق بمتابعهةقيام شركة المياه هندسة مياه القبارى بأعمال الكشف وإلاصلاح، وتم تغيير الجزء المكسور والانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه لأهالى وسكان المنطقة، وتم إخطار مديرية الطرق والنقل للتمهيد والبدء فى إعادة الشىء لأصله، جاء ذلك بوجود المتابعة الميدانية والطرق بالحى ومسئولى هندسة مياه القباري.

وبناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه وتكليفات المهندسه سحر شعبان رئيس حى غرب برفع كفاءة النظافه بنطاق الحى والاستجابه الفوريه لاى شكوى تخص المواطنين وللحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى.

وفى هذا الصدد قامت اداره الرصد البيئى بالحى برفع 60 طن مخلفات اتربه ورديم من محور المحمودية البطئ وشارع ابن طولون وشارع المؤيد لفتح الشارع وجارى استكمال الأعمال.

وفى إطار المبادره الرئاسيه " 100 مليون شجره " التى ترتكز على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

وبناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه وتكليفات المهندسه سحر شعبان رئيس حى غرب .

تابعت رئيس الحى قيام اداره الحدائق باعمال زراعه النباتات والاشجار بنطاق الحى حيث تم زراعه 220 جازانيا بحديقة مصر للبترول , كما تم تنقيه الحشائش والنظافة بحدائق بشاير الخير وزياده المساحه الخضراء.

وفى السياق ذاته تم تقليم 16 شجره امام وحدة مرور غرب وبمنطقه كوم الشقافة.

ونوهت" شعبان" أن من أهم أهداف المبادره تحسين نوعيه الهواء والصحه العامه للمواطنين وللحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لعروس البحر الابيض المتوسط.