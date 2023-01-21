إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة اتجاه نجع حمادى بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت منطقة كمين الخزان بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، انقلاب سيارة أجرة على الطريق، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث إصابة 4 من مستقليها تم نقلهم جميعا إلى مستشفى بهجورة بدائرة مركز نجع حمادى الأقرب إلى مكان الحادث، وتم الدفع بقوات إدارة المرور وتم رفع آثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تلقت بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى المحافظة يفيد بإنقلاب سيارة أجرة على الطريق بعد كمين الخزان ووجود مصابين وتم إخطار كافة الجهات المعنية والتي أنتقلت إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة البحث وقادها رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشرق ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بإنقلاب سيارة أجرة على الطريق بعد كمين الخزان إتجاه نجع حمادى نتج عن الحادث إصابة ع . ع .أ . 42 سنة بكدمات في الظهر، وإصابة ع . ع . ز 43 سنة بكمدمات بالظهر وإشتباه كسر بالساعد الأيمن، وإصابة ي . ف 37 سنة بجرح رضى بالوجه، وإصابة ب . ي . ف 12 سنة بإشتباه كسر بالساعد الأيسر.

تم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى بهجورة بنجع حمادى نظرا لأنها الأقرب إلى مكان الحادث تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تامين الطرق إلى مكان الحادث وتم رفع الأثار المتعلقة به وإعادة حركة السير على الطريق وتم تجرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهة المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.