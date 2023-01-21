إصابة 3 أشخاص صدمتهم دراجة نارية فى مدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

أصيب 3 أشخاص بسبب حادث اصطدام موتوسيكل بهم أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من طؤاري الصحة يفيد باصطدام موتوسيكل بأشخاص، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل بسرعة زائدة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الدراجة واصطدامها بـ 3 أشخاص مما تسبب في إصابتهم، وجري نقل المصابين إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي السائق والموتوسيكل المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.