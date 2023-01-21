إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة وتروسيكل شمال محافظة قنا

قنا صابر سعيد

أصيب شخصان، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل على طريق "نجع حمادى - أبوتشت" طريق الأربعين، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات قنا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة وتروسيكل على طريق "نجع حمادى - أبوتشت" الزراعي، طريق الأربعين، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شخصين، إثر وقوع حادث التصادم.



تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وكان قد توفى شاب، متأثرًا بإصابته فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "قنا - سفاجا" عند الكيلو 60، أسفر عن إصابة 18 شخصا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 18 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "قنا - سفاجا" عند الكيلو 60، وأسفر الحادث عن وفاة بلال معوض، 18 عاما، من نجع العكرمى بمركز قفط، متأثرًا بإصابته، وإصابة مصطفى سمير توفيق، 18 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، حسين محمود عبد الوهاب، 28 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ناصر يوسف عبد النعيم، 19 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مصطفى سعيد جابر، 25 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمود رجب ابو الحمد، 17 عاماً، كسر بالساق اليمني، سندس محمود عبد الوهاب، عامان، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، شاذلية بشير بطران، 55 عاماً، جروح بالساق اليمني، أحمد شاذلى حسين، 17 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة محمد رجب أبو الحمد، 19 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، هند سعيد جاد المولى 27 عاما، خلع بالكتف الأيمن، مؤمن محمود عبد المجيد، 18 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمود ياسر فريج 17 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، جمال عيد محمد، 19 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، على محمد علي، 19 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، خالد ناصر سيد، 19 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، هاشم عبد الراضى عباس 19 عاما، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، على عدلى محمد، 17 عامًا، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وجارى استكمال العلاج لباقى المصابين بالمستشفى.