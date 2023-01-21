إزالة تعديات على أراض زراعية ومحال مخالفة بكفر الشيخ والحامول ودسوق

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملات مجالس مدن كفر الشيخ ودسوق والحامول، من إزالة تعديات على أراضي زراعية، ومحال مخالفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قام السيد عبد الستار، القائم بتسيير أعمال رئيس مركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع اللواء عصام النجار، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق والعقيد ، ابراهيم عصام مشرف مأمور قسم شرطة بندر دسوق والقيادات الأمنية، بإزالة محلات مخالفة في المهد بشارع مدحت الزيات" السينما بدسوق".

وسبق تنفيذ قرار الإزالة رقم 1646 وقرار رقم 853 لسنة 2022 بإزالة جميع الاعمال المخالفة بشارع مدحت الزيات وإزالة المحلات سالفة الذكر، وتم تنفيذ الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة التشوينات وتراكمات وعشش من البوص الموجودة على الأرض الزراعية والاستعداد لبناء بقرية العمرانيه على مساحة 1500 متر وذلك بحضور المراقبة العامة وحماية الأراضي ومهندس الجمعية، ورئيس الوحدة، ورئيس القسم الهندسي وفني المنطقة، وتم إزالة جميع المخلفات وحرث الأرض وتسليم الأرض للزراعة.

وتابع أيمن خلف الله، القائم بأعمال تيسير مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة مخالفات البناء بدون ترخيص، على الأراضي الزراعية، بنطاق قرية محلة القصب، حيث تم إزالة المخالفة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية.



ازالة تشوينات في اراضي زراعية



ازالة محال مخالفة