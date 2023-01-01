الأجهزة التنفيذية بمجالس مدن كفر الشيخ ترفع مياه الأمطار وتواصل حملات النظافة

كفر الشيخ – محمد سليمان

انتشرت معدات مجالس مدن البرلس وسيدي غازي وبلطيم ومصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، لرفع مياه الأمطار، التي شهدتها تلك المدن وعدد من القرى بالمحافظة، وتسليك البيارات والبلاعات، إضافة لمواصلة حملات النظافة اليومية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وشهدت مدينة سيدى غازى ، انتشار معدات مجلس المدينة، لرفع مياه الأمطار، التي شهدتها من جراء هطول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، لرفع المياه، وتسليك البيارات والبلاعات، إضافة لحملات النظافة اليومية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع المهندس محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل، والانتهاء من سحب كافة مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر والتنبيه على استمرار العمل علي مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ.

كما أشرف وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، على أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار في الأماكن التي تعرضت لتجمعات المياه، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي وضخ المياه، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

كما تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش أولا باول والتأكيد على تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر والتنبيه على استمرار العمل علي مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث ، كما تابع استمرار أعمال النظافة اليومية بمناطق المدينة المختلفة.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، استمرار العمل على رفع تجمعات مياه الأمطار بكل الشوارع والميادين ومحيط المدارس ودور العبادة والمصالح الحكومية والخدمية، وتسليك صفايات المطر بشكل عام، وكذا التشديد على صيانة كشافات الإنارة العامة بكافة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

كما كلف محافظ وكيل وزارة الري ورئيس مصلحة الكهرباء والميكانيكا، بمراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ والروافع الإحتياطية بجميع المصارف بدائرة المحافظة، لمواجهة أي تغيرات مناخية، موجهاَ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي وجميع البيارات، والتأكد من تغطيتها، وجودة تشغيل روافع الصرف لاستيعاب أي زيادة في كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار .

وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الكهرباء، بمراجعة أعمدة وكشافات الإنارة وعوازل وأسلاك الكهرباء، كما كلف الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية أنه مع بداية العام الجديد تكون الأمطار هي سمة الفترة القادمة، والأمطار هي الظاهرة المؤثرة خلال الفترة المقبلة؛ حيث تتساقط على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون متفاوتة الشدة ؛ تتراوح من خفيفة إلى متوسطة وفي أحيان أخرى تكون غزيرة على بعض المناطق؛ بسبب رياح شمالية شرقية تدفع كميات من الرطوبة على المناطق الساحلية خاصة" ؛ كما تكون الأجواء باردة في أغلب الأحيان والصغرى على القاهرة 10 درجات، كما تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.