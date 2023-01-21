اليوم السابع
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أول صور من استاد القاهرة قبل القمة.. انتشار أمنى مكثف لاستقبال الجماهير

السبت، 21 يناير 2023 11:51 ص
أول صور من استاد القاهرة قبل القمة.. انتشار أمنى مكثف لاستقبال الجماهير استاد القاهرة
كتب محمود عبد الراضي

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ينشر "اليوم السابع"، أول صور من داخل استاد القاهرة قبل انطلاق مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك مساء اليوم، حيث انتشر رجال الأمن بالاستاد وكثفوا من تواجدهم انتظارا لاستقبال الجماهير في الخامسة مساءً.
 
وتقرر فتح أبواب ستاد القاهرة لدخول الجماهير مباراة القمة في الخامسة مساءً على أن يتم غلقها في الثامنة مساءً قبل بدء المباراة بنصف ساعة، حيث أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ودائمًا ما تتسم مباريات الأهلي والزمالك، في قمة الكرة المصرية، بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة مهما كانت ظروف الفريقين.
 
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وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع.
 
وشهد آخر لقاء بين الأهلي والزمالك فوز المارد الأحمر بهدفين دون رد عن طريق كريم فؤاد وبرونو سافيو ليتوج الأهلى بطلا لكأس السوبر المحلى، وفى المباراة التى سبقتها فاز الزمالك على الأهلى بهدفين مقابل هدف ليتوج بطلا لكأس مصر، سجل ثنائية الفارس الأبيض زيزو وإمام عاشور وسجل هدف الأهلى الوحيد حسام حسن.
 
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بينما شهدت مباراة القطبين فى دوري الموسم الماضى التعادل فى مباراة الدور الثانى بهدفين لكل فريق بينما فاز الأهلى بقمة الدور الاول بنتيجة 5-3، وانتهت مبارة الدور الثانى لدوري الموسم قبل الماضى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.
 
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وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، فيما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.
 
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يتصدر الثنائي  سيد عطية "توتو" ومحمد أبو تريكة قائمة هدافي الأهلي فى لقاءات القمة برصيد 7 أهداف، كما  يتزعم  الثنائي علاء الحامولي وخليل قدري قائمة هدافى الزمالك فى مواجهات الأهلي برصيد 5 أهداف لكل منهما.
 
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