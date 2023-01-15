ضبط شاب ينشر مقاطع خادشة للنساء لعرضها على الرجال بمقابل مادى فى الشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد القبض على "محمد ال أ ص" 30 عاما مقيم نطاق مركز أبوكبير، لاتهامه بإدارة حساب على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، وبث عليه مقاطع إباحية لعدد من النسوة يمارس عليهن أعمال القوادة، وذلك من أجل عرضها على الرجال لعمل محادثات مقابل مبلغ مادي يرسل إليه من خلال خدمات فورى، تم التحفظ على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 292 إداري أبوكبير لسنة 2023، وتم إحالته للنيابة العامة بأبوكبير لمباشرة التحقيقات معه.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة مع المتهم أن له سجل إجرامي وسبق اتهامه في القضايا الأتية، القضية رقم 6571 لسنة 2020 جنح أبوكبير مخدرات، والقضية رقم 6239 لسنة 2018 جنح أبوكبير مخدرات، والقضية رقم 6239 جنح أبوكبير لسنة 2018 مخدرات، كما تم اتهامه فى قضايا أخرى متنوعة ما بين سلاح وضرب وتبديد.

وفى سياق آخر، جدد قاضى المعارضات بمحكمة بلبيس، حبس المتهم بقتل شقيق جدته لسرقة 120 ألف جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، فيما اصطحبت قوات الأمن بالشرقية، المتهم بقتل مسن داخل منزله وسرقته بنطاق مدينة بلبيس، لتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع تواجد المواطنين.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة، وأن المجنى عليه شقيق جدته من والده ويعيش بمفرده، وكان يتردد عليه لقضاء متطلباته وعلم ببيعه وحدة سكنية بمبلغ مالي قدره 120 ألف جنيه، فتسلل إليه وقام بسرقته وعندما استشعر به المتهم قام بذبحه ولاذا بالفرار، ونجح ضباط قسم شرطة بلبيس، فى تحديد هويته وضبطه والسلاح المستخدم فى الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يوم الخميس الماضى، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "فارس أ م ح" 70 عاما مقيم بندر بلبيس، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي.

وتبين من التحريات الأولية، تسلل أحد الأشخاص لمنزل المجنى عليه وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض، لسرقته ولاذا بالفرار، ويكثف ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس جهودهم لتحديد هوية المتهم وجارى ضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 62 إدارى قسم شرطة بلبيس، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس، بالتنسيق مع الأمن العام، لقيام شاب عمره 28 عاما تربطه صلة قرابة بالمجنى عليه بارتكاب الواقعة بدافع سرقته، وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، وإحالته للنيابة العامة.