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أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 يناير 2023 فى مصر

الجمعة، 20 يناير 2023 01:33 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 يناير 2023 فى مصر محل ذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 20 يناير 2023، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1780 جنيها للجرام، في حين يشهد سوق الذهب حالة من الهدوء التام عقب استقرار سعر صرف الدولار في البنوك.

أسعار الذهب اليوم 

عيار 18  يسجل   1526 جنيه.
 
عيار 21   يسجل  1780 جنيه.
 
عيار 24 يسجل  2024 جنيه.
 
الجنيه الذهب   يسجل 14240 جنيه.
 
السعر العالمى للأونصة  يسجل 1930 دولار.
 
 
أسباب انخفاض الذهب في مصر
 
 
كشف تقرير، عن 3 أسباب أدت إلى تراجع الذهب في مصر خلال تداولات، أمس الخميس، بمقدار 20 جنيهًا في السوق المحلية وجاء السبب الأول استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار حول مستوى 29.60 جنيه لليوم الثالث على التوالي.
 
وأوضح التقرير، أن السبب الثاني هو التصريحات الحكومية التي تؤكد الانتهاء من أزمة تكدس البضائع في الموانئ، الأمر الذي يعطي إشارات للمستثمرين في مصر إلى تخفيف الضغط على الموارد الدولارية وثبات سعر الصرف الحالي على المدى القصير.
 
وتابع التقرير، أن أعلان البنك المركزي الروسي عن اعتماد الجنيه المصري في سلة العملات أمام الروبل الروسي مما يفتح المجال لمصر لاستيراد احتياجاتها من القمح دون استخدام الدولار وهو ما يمثل ضغوط أقل على الموارد الدولارية المصرية، وتسبب ذلك في هدوء اكبر في سوق صرف الدولار ومن ثم انخفاض الذهب 
 
وكان قد أعلن البنك المركزي عن بدء عمليات المشتقات المالية بسوق الصرف المصري، وتعتبر المشتقات المالية من الأدوات المهمة في زيادة الاستثمار ودعم المستوردين والمصنعين والتحوط من تقلبات أسعار الصرف وزيادة السيولة.
 
ومع تطورات سعر الصرف المستقرة تلاشت حاجة المستثمرين والأفراد للتحوط من سعر صرف الدولار عن طريق شراء الذهب وهو ما مثل ضغوط سلبية على سعر الذهب داخل مصر.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

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