CNN : مواجهة بين ألمانيا وأمريكا حول إرسال دبابات إلى أوكرانيا

ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن إدارة بايدن عالقة فى مواجهة مع ألمانيا بشأن إرسال دبابات إلى أوكرانيا، وذلك قبل اجتماع مهم لوزراء الدفاع الغربيين فى ألمانيا الجمعة.

وأوضحت الشبكة أنه فى الأيام الأخيرة، أشار المسئولون الألمان إلى أنهم لن يرسلوا دباباتهم من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا أو السماح لأى دولة أخرى لديها الدبابات ألمانية الصنع بالقيام بذلك، وذلك ما لم توافق الولايات المتحدة على إرسال دباباتها "إم وان إبرامز" إلى كييف، وهو الشىء الذى ظل البنتاجون يقول على مدار أشهر إنه لا يعتزم القيام به نظرا للتكاليف اللوجستية لصيانتها.

وقال أحد كبار مسئولى إدارة بايدن لسى إن إن عن الألمان، "لقد وضعونا فوق البرميل"، مضيفا أنهم يطلبون دبابات مقابل دبابات، ولا يتزحزحون عن التفكير فى أى عروض أخرى قدمتها الولايات المتحدة لحث برلين على إرسال الدبابات.

وتأتى المواجهة فى ظل نقاش أكبر بكثير بين واشنطن وحلفائها فى أوروبا حول إرسال أسلحة أكثر تطورا لأوكرانيا، بما فى ذلك صواريخ طويلة المدى تسمح لأوكرانيا بضرب أهداف على بعد 200 ميل، أو 300 كيلومتر.

وكانت بريطانيا وبولندا وفنلندا ودول البلطيق تضغط جميعها لكى تقوم دول الناتو بتقديم عتاد أثقل لكييف فى ظل ما يعتقدوا أنه نقطة انعطاف رئيسية فى الحرب. حيث يبدو أن كلا من روسيا وأوكرانيا تستعدان لهجوم جديد، وهناك مؤشرات على أن موسكو ربما تستعد لتعبئة قوات إضافية.

وضغطت بريطانيا فى الأسبوع الماضى بشكل أكبر على حلفائها الغربيين عندما أعلنت إرسال 14 من دباباتها طراز تشالنجر إلى أوكرانيا، لكن ألمانيا والولايات المتحدة لا تزال تعارضان فكرة غرسال دباباتهم الخاصة.