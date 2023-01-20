334 لجنة لاستقبال 63 ألف طالب وطالبة لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت 334 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، أعمال تعقيم وتطهير، استعدادا لاستقبال 63 ألف و260 طالبا وطالبة، لأداء امتحان الشهادة الإعدادية، صباح الغد السبت، في أول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

واطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على انتهاء الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التي ستنطلق السبت المقبل، حيث جرى تجهيز 334 لجنة لاستقبال 63 ألفا و260 طالبا وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بالاضافة إلى امتحان 200 طالب بالإعدادية المهنية عدد الطلاب.

ووجه محافظ كفر الشيخ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏

وأوضح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن هناك تنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير، وتوزيع الأسئلة، ولجان النظام والمراقبة، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب، ومقاعد كافية، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكداً أن جميع أوراق الإجابة بالكنترول كافية، ولا يوجد عجز بها.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية حسب الجدول المعد على مستوى المحافظة من شئون الطلاب بديوان المديرية، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة كفر الشيخ، اعتباراً من يوم السبت 21 يناير 2023، في مادتي اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية، ويوم الأحد 22 يناير مادة العلوم ومادة الجبر، ويوم الاثنين 23 يناير مادة الهندسة ومادة الحاسب الالي، ويوم الثلاثاء 24 يناير، امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتربية فنية، ويوم الاربعاء دراسات اجتماعية.



تطهير دورات المياه



تطهير لجان الاعدادية



تطهير لجان الاغدادية بكفر الشيخ



تنظيم الجدران