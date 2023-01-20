افتتاح 4 مساجد بـ3 قرى بتكلفة 7 ملايين و760 ألف جنيه بالجهود الذاتية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت قرى بـ3 مراكز بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح 4 مساجد عقب احلالهم وتجديدهم، بتكلفة 7 ملايين و760 الف جنيه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف.

فافتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وشريف هيكل، القائم بأعمال تيسير مركز ومدينة سيدي سالم، والشيخ عطا بسيوني، وكيل المديرية، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، ومسجد حسين عبيدي العبايدة بسيدي سالم ، وأدى خطبة الجمعة الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، كما ألزمت جميع المساجد بموضوع خطبة الجمعة بعنوان " السلام النفسي والمجتمعي والدولي".

وافتتح عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول مسجد الخلاص بأبو مساعد، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمركز، وعدد من الأهالي.

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، مسجد الشيخ غازي بالمؤسسة الأبعادية غرب الحامول على مساحة 214 مترا، بتكلفة مليون و370 ألف جنيه، ومسجد الإخلاص بأبو مساعد، على مساحة 160 مترا، بتكلف 960 ألف جنيها، ومسجد حسين عبيدي العبايدة بسيدي سالم على مساحة 325 مترا بتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه، ومسجد عزبة السعدي بالشمارقة بمركز كفر الشيخ على مساحة 350 مترا، بتكلفة 3 ملايين و150 ألفا.