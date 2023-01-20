وفاة طفلة 12 عاما فى الأرجنتين بسبب تحد "حبس الأنفاس" على التيك توك

قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية، إن طفلة تبلغ من العمر 12 عاما توفت فى الأرجنتين، كضحية جديدة لـ"تيك توك" وذلك بسبب تحدى جديد أطلقته على الشبكة الاجتماعية حول حبس الانفاس لأطول فترة ممكنة، مما أدى إلى وفاتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن مات ميلاجروس، فتاة تبلغ 12 عاما وقامت بالمشاركة فى التحدى مع مجموعة من المراهقين الآخرين، وقامت الفتاة الأرجنتينية بنقل التحدى إلى مجموعة من زملائها فى المدرسة عن طريق مكالمة فيديو، والذى أظهر كيف فقدت حياتها.

وقالت لورا لوك، عمة المتوفى، لوسائل إعلام أرجنتينية "الأمر صعب للغاية بالنسبة لنا ولأسرتها، فقد رأينا كيف توفت من خلال الفيديو"، مضيفة "كانت ميلاجروس ذكية للغاية وسعيدة، ونحن فى مجتمع لا استطيع أن افهمه فكيف يكون هناك رجال يقولون إذا لم تقم بتحدى فأنت قذر ".

وقال تقرير تشريح جثة الفتاة الذى تم اجراؤه فى معهد الطب القانونى فى روزاريو، كان سبب الوفاة هو الاختناق، ولم يتم الكشف عن أى علامات على العنف الخارجى، ولذلك يتم التعامل معها على أنها حالة انتحار، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وعلى بعد حوالى 1000 كيلومتر جنوب سانتا فى، فى مقاطعة ريو نيجرو، فى نفس اليوم الذى مات فيه ميلاجروس اختناقًا، عانى شابان آخران من حالات مماثلة، على الرغم من أنها لم تؤد إلى الموت.