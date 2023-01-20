وزير السياحة يعرض على كبرى الشركات فرص الاستثمار فى الأنشطة الترفيهية

كتب محمد أسعد

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لقاءات مهنية، مع مجموعة من المسئولين في شركتي Portaventura و Loro Park، وذلك لاستعراض فرص الاستثمار في مصر في مجال الأنشطة الترفيهية، وذلك في ختام زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2023 في نسخته 43 والذي ينعقد خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير الجاري.

وتحدث الوزير، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، عن خطة الوزارة لتحسين تجربة السائح في مصر وتطوير جودة الخدمات المقدمة له وخاصة مختلف الخدمات الترفيهية التي تجذب السائحين، لافتًا إلى أن ذلك أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة لتنمية السياحة في مصر.

وفي سياق متصل، التقى أحمد عيسى، أيضاً، مع مسئولي شركة Hipartners؛ لبحث فرص الاستثمار السياحي في مصر.



وزير السياحة يعرض فرص الاستثمار في مجال الأنشطة الترفيهية

كما عقد الوزير لقاء مع المسئول بشركة Mapa Tours لمناقشة سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإسباني، وخاصة في ظل أهمية السوق الإسباني الذي يعتبر من الأسواق السياحية الرئيسية للمقصد السياحي المصري.

وشارك في حضور هذه اللقاءات يمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.



وزير السياحة خلال لقائه مع كبرى الشركات في إسبانيا

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عقد خلال زيارته لمدريد مجموعة من اللقاءات الرسمية منها لقاء وزيرة الدولة للسياحة بإسبانيا، ولقاء وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة.

كما عقد بعض اللقاءات المهنية مع مسئولي الشركات السياحية في إسبانيا وعدد من الشركات المالكة للمنشآت الفندقية في إسبانيا وأوروبا، بالإضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي بعض كبري وسائل الإعلام الإسبانية منها التليفزيون الإسباني (TVE)، ووكالة الأنباء الإسبانية( EFE)، وجريدة EL Economista ، والموقع الإلكتروني Independiente المهني المتخصص في الشئون السياحية.