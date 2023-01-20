اليوم السابع
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وزير الخارجية السعودي: نعمل لإيجاد طريقة للتعامل مع الحكومة السورية

الجمعة، 20 يناير 2023 08:00 ص
وزير الخارجية السعودي: نعمل لإيجاد طريقة للتعامل مع الحكومة السورية وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان
وكالات

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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن دول المنطقة يجب أن تعمل معا لإيجاد حل سياسي للحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما في سوريا.

وفى مقابلة مع تليفزيون "بلومبيرج" في دافوس بسويسرا، أوضح الأمير فيصل بن فرحان قائلا: "نحن نعمل مع شركائنا لإيجاد طريقة للتعامل مع الحكومة في دمشق بطريقة تقدم تحركات ملموسة نحو حل سياسي". وأضاف بن فرحان: "سيتطلب ذلك بعض العمل".

هذا وتناولت محادثات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأزمتين في اليمن، وسوريا، كما تطرق إلى مسار الحل في الأراضي الفلسطينية، خلال مشاركته في منتدى دافوس بسويسرا.

وأجرى الوزير السعودي لقاءات مع المبعوثين الأممين إلى سوريا، غير بيدرسون، وإلى اليمن هانس جروندبرج.

وفي لقائه مع بيدرسون، استعرض بن فرحان جهود بلاده "والأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".


فيصل بن فرحان

سوريا

الحرب فى سوريا

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دافوس

غير بيدرسون

الحرب فى اليمن



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