وأشاد الوزيران- خلال لقائهما على هامش فعاليات" أسبوع أبوظبي للاستدامة"- بمستوى العلاقات التونسية الإماراتية المتميزة والتعبير عن الرغبة المشتركة في تعزيزها خاصة في مجال المبادلات التجارية للمواد البترولية والكبريت.



ودعت الوزيرة التونسية، الجانب الإماراتي - وفق بيان صدر اليوم " الخميس " عن وزارة الصناعة التونسية - إلى الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة وقطاع الهيدروجين الأخضر لما يتوفر ببلادنا من إمكانات هامة محفزة للاستثمار في هذه المجالات.