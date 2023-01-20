واشنطن تعلن عن شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار

وتشمل الشريحة الجديدة 59 مركبة مصفحة من طراز برادلى، ستُضاف إلى 50 مركبة مدرعة خفيفة من هذا النوع كان قد تم التعهّد بها في 6 يناير، فضلاً عن 90 ناقلة جند مصفحة من طراز سترايكر، حسبما قال البنتاجون في بيان. وكان البنتاجون قد أعلن أن القرار بشأن توريد أو عدم توريد دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا يعتبر قرارا سياديا لألمانيا.