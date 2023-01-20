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واشنطن تعلن عن شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار

الجمعة، 20 يناير 2023 05:00 ص
واشنطن تعلن عن شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار البنتاجون - أرشيفية
وكالات

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أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عن شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار، تشمل مئات المركبات المدرعة من أنواع مختلفة، لكنها لا تضم دبابات ثقيلة من طراز "أبرامز".

وتشمل الشريحة الجديدة 59 مركبة مصفحة من طراز برادلى، ستُضاف إلى 50 مركبة مدرعة خفيفة من هذا النوع كان قد تم التعهّد بها في 6 يناير، فضلاً عن 90 ناقلة جند مصفحة من طراز سترايكر، حسبما قال البنتاجون في بيان. وكان البنتاجون قد أعلن أن القرار بشأن توريد أو عدم توريد دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا يعتبر قرارا سياديا لألمانيا.

 


البنتاجون

اوكرانيا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

امريكا

ابرامز

مركبة برادلى



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