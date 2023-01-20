نائبة لبنانية معتصمة داخل البرلمان تنشر فيديو.. وتؤكد: الإعلام ممنوع من الدخول

إيمان حنا

نشرت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان، عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، مقطع فيديو من داخل القاعة العامة لمجلس النواب فى لبنان، وذلك لمواكبة الاعتصام المفتوح الذي ينفذه عدد من النواب منهم ملحم خلف ونجاة عون صليباً حتى عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.



نائبة

وقالت يعقوبيان في الفيديو: "نحن الآن في اعتصام مفتوح وسنبقى داخل القاعة حتى عقد جلسات متتالية لانتخاب رئس للجمهورية".

وأضافت: "ممنوع على الإعلام الدخول إلى محيط مجلس النواب أو إلى القاعة العامة، وآخر نقطة يمكنه الوصول إليه هي أمام بلدية بيروت".

وتابعت: "إدارة مجلس النواب تنتهج التعتيم الإعلامي على خطوة النواب المعتصمين الذي قضوا ليلتهم في مجلس النواب".

وكان البرلمان قد عقد جلسته الخميس الماضى، بمشاركة 110 نواب، لاختيار رئيس جديد للبنان ولكنها لم تسفر عن نتائج إيجابية، حيث حصل المرشح النائب ميشال معوض (مرشح المعارضة اللبنانية) على أعلى عدد أصوات بواقع 34 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 37 ورقة، كما صوت 14 نائبا بعبارة "لبنان الجديد"، فيما تم الغاء 15 صوتا.

وحصل المرشح عصام خليفة على 7 أصوات، كما حصل زياد بارود على صوتين وصلاح حنين صوت واحد.

وتعد هذه الجلسة الحادية عشرةمنذ انتهاء فترة ولاية الرئيس السابق ميشال عون.