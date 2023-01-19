48 ألف طن رصيد صوامع الغلال للقطاع العام بميناء دمياط

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل 11 سفينة متنوعة، بينما غادر الميناء 7 سفن اخرى، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 55753 طنا تشمل: 21229 طن يوريا و16627 طن ملح و 17897 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12628 طن تشمل: 4326 طن قمح و4860 طن سكر و2498 طن مولاس و301 طن تفاح و643 طن أبلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 896 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 230 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4344 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48134 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 97821 طنًا.

كما غادر ميناء دمياط أيضا 3 قطارات بضائع بحمولة إجمالية بلغت 3738 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وكفر الشيخ وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6103 شاحنات.

ومن جانبه أكد اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء تشهد الان تطورا كبيرا في مستوى الخدمات المقدمة لعملائها، موضحا أن مشروع "تحيا مصر 1" الجاري تنفيذه الآن واحدا من المشروعات العامة التي ستسهم في تطوير أداء الهيئة مما يوفر فرص أكبر لجذب كبري الخطوط الملاحية، مشيرا إلى أن هناك اتجاها لتطوير العمل داخل ميناء دمياط في إطار خطة الجمهورية لتحويل مصر لأكبر مركز تجارى عالمي حول العالم وكذلك أكبر منطقة في تقديم الخدمات اللوجيستية.