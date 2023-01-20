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معهد الفلك ينظم أمسية فلكية لاستطلاع هلال رجب بمتحف ركن فاروق بحلوان غدا

الجمعة، 20 يناير 2023 08:32 م
معهد الفلك ينظم أمسية فلكية لاستطلاع هلال رجب بمتحف ركن فاروق بحلوان غدا معهد البحوث الفلكيه - ارشيفية
كتب محمود راغب

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ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية "مرصد حلوان " يوم غدا الأحد أمسية ثقافية فلكية عن علم الفلك، وذلك بمتحف ركن فاروق بحلوان، حيث تتضمن الأمسية استطلاع هلال شهر رجب مع الحضور عبر تليسكوب من داخل حديقة المتحف، وسيكون دخول الأمسية الثقافية بالمجان داخل حديقة المتحف.
 
كما تتضمن فعاليات الأمسية إلقاء محاضرة عن اهتمامات الملك فاروق بعلم الفلك وهيئة الأرصاد الجوية وعلاقتة القوية بها، ومحاضرة عن الأهلة يلقيها الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك ورصد النجوم بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. 
 
وتأتي تلك الأمسية الفلكية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المعهد القومي للبحوث الفلكية ومتحف ركن فاروق بحلوان ضمن الدور المجتمعي المتاحف لنشر الثقافة في المجتمع.
 
وكانت الحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية قد أثبتت أن غرة شهر رجـب للعام الهجري الحالي 1444 ستوافق يوم الإثنين 23 يناير الحالي وعدته 29 يوما.
 

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الفلك

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رجب

هلال رجب

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