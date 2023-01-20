مطار القاهرة يستقبل اليوم أول مجموعة سياحية صينية منذ بداية أزمة كورونا

كتبت رحاب نبيل

يستقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، أول مجموعة سياحية صينية، قادمة إلى مصر، لتكون هى الأولى منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وسط اتخاذ كافة التدابير والتسهيلات اللازمة لاستقبال أول فوج.

ومن المقرر أن يكون في استقبال أول فوج سياحي صيني في مطار القاهرة، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ويرافقه نائب وزير السياحة والآثار، وأيضا السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانغ.

ويجهز مطار القاهرة الدولي، استقبال خاص لأول فوج سياحي صيني قادم بعد غياب مدة ثلاثة أعوام، منذ بداية الجائحة الوبائية التي ضربت بلدان العالم في أواخر عام 2019.