اليوم السابع
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الجمعة، 20 يناير 2023 07:09 م
أكرم القصاص
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مصرع 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بـ"صحراوى البحيرة"

الجمعة، 20 يناير 2023 06:53 م
مصرع 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بـ"صحراوى البحيرة" حادث تصادم -أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى نقل على طريق الضبعة مركز وادي النطرون بالبحيرة.
 
وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بمركز وادى النطرون، وأسفر الحادث عن وفاة "نورا ح.م" 16 سنة، و"ذكرى ا.ح" 16 سنة، و"صلاح ع ص" 14 سنة، جميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة.
 
وجرى نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

 


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