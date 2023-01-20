اليوم السابع
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الجمعة، 20 يناير 2023 04:04 م
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مصرع شاب فى حادث تصادم سيارة أجرة مع دراجة نارية بكفر الشيخ

الجمعة، 20 يناير 2023 03:27 م
مصرع شاب فى حادث تصادم سيارة أجرة مع دراجة نارية بكفر الشيخ تصادم - ارشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقى شاب مصرعه فى حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة نارية كان يستقلها المتوفى بالقرب من محطة الميكنة الزراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي تحت تصرف النيابة.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ ، تلقى إخطارا بمصرع مصطفى كامل مصباح أبوالعلا 17سنة ، من قرية الحندقوقة مركز الحامول  بعد أن صدمته سيارة.

وانتقل رجال المباحث وتبين أن الشاب كان يستقل دراجته النارية متجها إلى عمله بمدينة الحامول فاصطدمت به سيارة مسرعة، تركها قائدها وفر هاربا وتم التحفظ عليها بمركز شرطة الحامول وجار العرض على النيابة للتحقيق.

 

 


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