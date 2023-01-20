اليوم السابع
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الجمعة، 20 يناير 2023 07:01 م
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مصرع وإصابة شخصين إثر تسرب غاز بإحدى الوحدات السكنية فى المنيا

الجمعة، 20 يناير 2023 06:47 م
مصرع وإصابة شخصين إثر تسرب غاز بإحدى الوحدات السكنية فى المنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقى شخص مصرعه وأصيب شخص آخر، إثر تسرب غاز بوحدة سكنية بأحد أحياء المنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفي العام تتضمن وصول س ي 40 عاما، مقيم بالإخصاص، جثة هامدة، وإ. ن 35 عاما ربة منزل، مصابة باختناق وهبوط عام.
 
بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية وإجراء التحريات الأولية، أفادت أن المتوفي والمصابة يقيمان بشقة سكنية تقع خلف مساكن المدينة الجامعية بحى الإخصاص في شمال مدينة المنيا، وحدث تسرب غاز مما أسفر عن مصرع الأول، وإصابة الثانية بالاختناق والهبوط وتم نقلها إلي المستشفي لتلقي العلاج.
 
 تحرر عن الواقعة  المحضر اللازم ، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

مديرية امن المنيا

تسرب غاز

مستشفى المنيا

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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