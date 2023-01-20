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مصرع شاب في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نصف نقل بقنا

الجمعة، 20 يناير 2023 11:16 م
مصرع شاب في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نصف نقل بقنا الشاب المتوفى
قنا - صابر سعيد

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لقى شاب مصرعه، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نصف نقل بقرية المحروسة في مركز قنا، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شاب في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نصف نقل بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وأسفر الحادث عن مصرع عبد الله ناصر صادق، من قرية المحروسة، ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات وفي انتظار التصاريح اللازمة للدفن من مستشفى قنا العام.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء القرية مرددين عبارات التعازي، معلنين عن موعد تشيع الجثمان بعد انتهاء الإجراءات من المستشفى.

 

 


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