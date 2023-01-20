مزارعو دمياط يحصدون البطاطس: "الخير السنة دى كتير والإنتاج كله بركة".. فيديو

دمياط - هيثم مراد

يقدم "اليوم السابع" تقريرا عن حصاد محصول البطاطس فى محافظة دمياط، وسط فرحة المزارعين، لارتفاع إنتاجية الفدان هذا العام، ويبدأ العاملون بقطاع الزراعة حصاد المحصول.

"الخير السنة دى كتير والرزق كله بركة" بهذه العبارة بدأ عبده أحد مزارعى دمياط حديثه، مضيفا: "بدأنا زراعة البطاطس منذ ثلاثة أشهر ونصف، وحاليا بدأنا نشوف نتيجة تعبنا، الحمد لله السنة دي أجبر خاطرنا والرزق كتير".

وأضاف المزارع قائلا "اتبعنا أساليب الزراعة الحديثة، وأساليب الرى، وكل دى عوامل أثرت على الإنتاج والسنة دى الإنتاج أكتر بكتير عن السنة اللى فاتت" .

وأوضح "عبده" "إنتاج الري بالغمر من 8-10 أفدنة، وأستخدم الرى بالتنقيط إنتاج الفدان وصل 15 طنا وزيادة"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الخطوات التي يتم اتباعها هذا العام ساهمت في تطوير الإنتاج أبرزها مشروعات تبطين الترع.

واختتم عبده حديثه قائلا: "سعر كيلو البطاطس الفرزة الأولى فى الأرض لا يتجاوز 5 جنيهات، وعايز أطمن الناس الخير موجود وكتير مفيش داعى إننا نقلق". .