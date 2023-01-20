محافظ الغربية يتابع جولات مراقبة الأسواق بطنطا وبسيون والسنطة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ما شهدته الوحدات المحلية بطنطا، بسيون والسنطة من استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ، المنافذ التموينية ،الأسواق والمحال التجارية، وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار وضبطها ،جودة وسلامة السلع الغذائية إلى جانب التأكد من مدى صلاحية السلع للاستخدام وتوافرها .

وأشار رحمي أنه لا تهاون في مواجهة ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات وغلاء الأسعار والكسب غير المشروع والاستيلاء على دعم الدولة ، موجها رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديرية التموين ، مباحث التموين ، جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ، بالإضافة إلى متابعة المخابز البلدية ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية .

وكان قد افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، ملعبين لكرة القدم بقرى مركز بسيون، وذلك بحضور النائب سامح حبيب، النائب محمد فايد عضو مجلس النواب و يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.

بدأ محافظ الغربية بافتتاح ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب كتامة والذي تم تجديده من خلال إحلال وتجديدالنجيل الصناعي، رفع كفاءة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، على مساحة 938 متر مربع وتم تجديده لخدمة أهالي القرية والعزب المجاورة.

وفي السياق ذاته، قام المحافظ بافتتاح ملعب مركز شباب قرية صا الحجر والمقام على مساحة 1056 متر والذي تم إحلاله وتجديده من خلال وزارة الشباب والرياضة لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة.

وأكد رحمي على حرص الدولة لتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، من خلال تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية سواء من خلال إضافة وتطوير المنشآت أو من خلال تكثيف الأنشطة الشبابية والرياضية.