محافظ الدقهلية إزالة 196 مكمورة منذ بدء خطه تنفيذ إزالة المكامبر المخالفة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، على استمرار اعمال تنفيذ الخطة المتكامله لازالة مكامير الفحم المخالفة بمراكز ومدن المحافظة، لتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين واستراد الاراضي التي أقيمت عليها، وذلك بإشراف الادارة العامة للبيئة بديوان عام محافظة الدقهلية، بمتابعة الدكتور عماد النجار مدير عام الادارة وبالتنسيق مع فرع جهاز شئون البيئة، ومديرية امن الدقهلية ومديريتي الزراعة والري بالمحافظة.

هذا وقد اوضح " مختار" انه تم خلال اليوم الثاني لتنفيذ الخطة ازالة 61 مكموره بمركزي اجا والمنصورة، وبذلك يصل اجمالي ماتم ازالته من مكامير الفحم المخالفة حتي الآن منذ بدء اعمال الحملة 196 مكمورة، بمراكز المنصورة وبلقاس والسنبلاوين واجا، مشيرا ان ماسبق تنفيذ ازالته خلال اليوم الاول وصل الي عدد 135 مكمورة.

و في مركز ومدينة أجا قال حاتم قابيل، رئيس المركز والمدينة، ان اعمال الحملة استمر تنفيذها بقرية ميت ابو الحسين، التابعة للوحدة المحلية بقرية اخطاب، وكانت المكامير التي تم ازالتها قد اقيمت علي مساحة خمسة افدنه واربعة قراريط باجمالي مساحة قدرها 21752 متر مربع، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بحضور لجنه ضمت مساعد مدير امن الدقهلية ومامور شرطة اجا وممثلي جهاز شئون البيئة والإصلاح الزراعي وشرطة المطافي وتمت الإزالة بمعدات رئاسة المركز.

وفي مركز ومدينة المنصورة قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة انه استمر تنفيذ الحملات بقرية تلبانه التابعة للوحدة المحلية لقرية نقيطه حيث تم ازالة عدد 3 مكامير مخالفة علي مساحة 1000متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بحضور قوة من مركز الشرطه وممثلي جهاز شئون البيئة وادارة البيئة ومسئولي رئاسة الوحدة لمركز ومدينة المنصورة..

وأكد "مختار" علي ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة االمشار اليها تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة ولتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.