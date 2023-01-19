محافظ الدقهلية يحيل 113 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين، أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 113 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر مختار إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية. ووجه "مختار" لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التى تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت مراكز ومدن بنى عبيد ودكرنس المنصورة وميت غمر والمنزلة، وأن المحاضر التي تم تحريرها بلغ عددها 91 محضرا شملت 11 محضر نقص وزن و7 محاضر غير مطابق للمواصفات و3 محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (16 شيكارة) و4 محاضر عدم وجود قائمة و2 محضر عدم إعطاء بون صرف و1 محضر عدم وجود سجل تفتيش و20 محضر عدم توريد أرز شعير و13 محضر عدم إعلان عن أسعار، و12 محضر ذبح خارج السلخانة، و7 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و5 محاضر إعلان عن اكازيون بدون تصريح و3 محاضر بيع بأزيد من السعرالرسمى، و2 محضر سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، و1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص وقد تم التحفظ على 104 طن أرز شعير، و170 كجم لحوم بلدى، و276 كجم لحوم مجمده (مفروم وقطع معده للتصنيع ) و250 لتر كحول ميثيل و50 كرتونة لبن حليب بأجمالي 300 كجم لبن و50 كرتونة عصير صن توب بإجمالي و1200 علبة عصير، و10 باكت نسكافيه بإجمالي 60 برطمان وزن البرطمان 200 جم، و10 كرتونة بونجورنو بإجمالي 160 علبة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.. وفي ذات السياق استمرت حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والأحياء.

ففي مركز ومدينة المنصورة قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال حملة اللجنة الخماسية والتي استهدفت مخازن توزيع ومصانع حلويات بنطاق حى الجامعة وقد تمكنت الحملة من إعدام كميات اللحوم البلدية لوجود تلف ظاهرى وتغيير فى الخواص الطبيعيه لها وتم تحرير محاضر عدم حمل شهادات صحية بالاضافة لغلق احد المولات لعدم وجود ترخيص ونقص في الاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مدينة الكردي قالت أميمة السعيد رئيس المدينة إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال لجنة المرور على المحلات ومنافذ بيع الأغذية واللحوم المثلجة والطازجة، وكذا المرور على سوق المدينة، حيث تم التنبيه على التجار بوضع الأسعار على السلع المعروضة والفاكهة وكل المنتجات لتظهر للمواطن والتأكد من طرح السلع الجيدة والتاكيد على وضوح مصدر المنتج وتاريخ الصلاحية لباقى المنتجات المطروحه للمواطنين بالمحلات والاسواق، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة أجا قال حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة أجا، انه تمت متابعة تنفيذ اعمال حملة اللجنة الخماسية للتفتيش على المحلات والمطاعم ومحلات الجزاره للتأكد من توافر الشروط الصحية المطلوبة وتقديم أغذية صحيه صالحه للاستخدام الأدمى بنطاق المدينة وعدد من قري المركز شملت قري ميت ابوالحسين واخطاب.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 17 محضر مخالفات متنوعة وإعدام كميات من الاغذية واللحوم والاسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة، إنه تمت متابعة أعمال حملة اللجنة الخماسية للمرور علي المحلات والمطاعم بنطاق المدينة، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر بمخالفات متنوعة واعدام كميات من الاغذية والمعروضات الغير صالحة للاستهلاك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.