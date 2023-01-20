محافظ الجيزة يتفقد مخابز "العيش البلدى" للتأكد من جودة ووزن الرغيف ..صور

كتبت - مرام محمد

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية والتوسع فى إقامة المزيد من المنافذ السلعية والشوادر كل فى نطاقه، وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة؛ لإتاحتها أمام المواطنين بشكل لائق وبصفة مستمرة حتى شهر رمضان، مشدداً على المتابعة اليومية لكافة المعارض للتأكد من توافر السلع وجودتها وبيعها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أوسيم وتفقده لمنفذ بيع السلع الغذائية الذى أقامته المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك لخدمة مواطنى قرى برطس وسقيل بمركز ومدينة أوسيم.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه يتم تقديم كافة التسهيلات أمام التجار العارضين لبيع منتجاتهم بالمنافذ وعدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية للمساهمة فى تقديم سلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وخلال تفقده المنفذ، أكد محافظ الجيزة للمواطنين على توافر السلع الأساسية (الزيت والأرز والسكر وغيرها بكميات جيدة داخل المنافذ السلعية وبالأسعار المعلنة من قبل وزارة التموين، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو توفير كافه احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

ووجه المحافظ، مديرية التموين بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن ومباحث التموين لتمشيط الأسواق والتعامل الحازم حيال الممارسات الخاطئة لبعض التجار فى حجب بيع السلع او احتكارها مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شملت جولة المحافظ تفقد مخابز العيش البلدى بمركز ومدينة أوسيم، حيث حرص على وزن رغيف الخبز للتأكد من التزام المخابز بالمواصفات المحددة له إلى جانب الاطلاع من المواطنين على آراءهم فى جودة الخبز وأبرز المعوقات التى تواجههم.

رافق المحافظ خلال جولته، محمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وفرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم، ومحمد عبد الراضى رئيس مركز منشأة القناطر، وهالة غريب مدير مديرية التموين وأحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء.