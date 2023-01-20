محافظ أسيوط يوجه بالتواجد الميدانى والتواصل مع المواطنين وتكثيف أعمال النظافة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المحافظة حريصة على الدفع بعناصر جديدة فى المحليات قادرة على العمل بمختلف الظروف لدفع عجلة التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تزامنًا مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة الاتجاهات، ويجب على جميع الأجهزة التنفيذية بذل مزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية التي تشهدها الدولة حاليًا، جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع عبداللطيف عبد المنعم رئيس حي شرق أسيوط الجديد.

وأكد محافظ أسيوط، خلال اللقاء على ضرورة التواجد الميداني في الشارع والتواصل المستمر مع المواطنين، والتعرف على مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم وحلها طبقًا للقانون بإعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول مطالبًا بضرورة التنسيق الجيد مع كافة الجهات ذات الصلة لسرعة إتمام الأعمال.

كما وجه المحافظ بالمتابعة الدورية وتكثيف أعمال الرصد الميداني لمنع مخالفات البناء والتنسيق مع المتغيرات المكانية للتصدي الحازم للبناء العشوائي بدون ترخيص والتعامل معه فورا ومنعه في المهد قبل تفاقمه مع سرعة الانتقال للحدث والاخطار والتواصل وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالحي وذلك لتنفيذ القانون وإحكام السيطرة وردع المخالفين والحفاظ حقوق الدولة والمواطنين.

وشدد اللواء عصام سعد ،على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار وضبط الأسعار بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق والرقابة على الأسعار وتوافر السلع وبيعها بأسعارها المقررة للمواطنين.

كما طالب بتحقيق أعلى مستوى من النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع ومنع الإشغالات والتعديات وتوقيع عقوبات على المخالفين مؤكدًا إنه غير مسموح بالمخالفات والإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة مشيرًا إلى أهمية إجراء الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح.

وفى نهاية اللقاء، أكد المحافظ إننا جميعا كتنفيذيين هدفنا مصلحة المواطن و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في جميع القطاعات.

وكان محافظ أسيوط قد أصدر قرارا رقم 170 لسنة 2023 بندب عبد اللطيف عبدالمنعم فرغلي عبداللطيف أخصائي خدمة مواطنين بالمستوى الوظيفي الأول (أ) بالمجموعة التخصصية لوظائف التنمية الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط من العمل نائبًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح للعمل رئيسا للوحدة المحلية لحي شرق لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة قانونًا.