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متى ستكون غرة رجب لعام 1444 هجريا.. جمعية فلكية ترد

الجمعة، 20 يناير 2023 03:28 ص
متى ستكون غرة رجب لعام 1444 هجريا.. جمعية فلكية ترد هلال - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تشير الحسابات الفلكية بأن القمر سيصل منزلة الاقتران يوم السبت 28 جمادى الآخرة 1444 الموافق 21 يناير 2023 -حسب تقويم أم القرى- عند الساعة 11:53 مساءً بتوقيت مكة منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أنه سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال" وتعنى رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وستكون هذه الفرصة مهيأة في اليوم التالى.

ففى يوم الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 الموافق 22 يناير 2023 وهو (يوم التحري) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:04 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (8) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (11) درجات واضاءته (0.9 %) ومن الممكن رويته بالعين المجردة في حال كانت الظروف الجوية مثالية وسيغرب القمر عند الساعة 06:48 مساءً بعد (44 دقيقة) من غروب الشمس.

قال التقرير: "علمًا بأن ما ذكر سابقًا هو توضيح للجانب العلمي فقط وأن بداية شهر رجب ستحدد بناء على ما سيصدر عن دائرة الأهلة بالمحكمة العليا".

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

الفلك

هلال رجب

شهر رجب

غره رجب



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