اليوم السابع
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ما الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق؟.. بيطرى القاهرة يوضح

الجمعة، 20 يناير 2023 02:00 ص
ما الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق؟.. بيطرى القاهرة يوضح صفار البيض - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أوضحت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق، والقيمة الغائية لهما، حيث أجابت الدكتورة سالى محمود الفقى، بمديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أن لون صفار البيض يتراوح ما بين الأصفر الباهت إلى البرتقالي الغامق.
 
وأضافت أن سبب اختلاف اللون، هو أن لون صفار البيض فقط يعتمد على النظام الغذائي للدجاجة، ويشير اللون الداكن للصفار إلى وجود الكاروتين (هي صبغة طبيعية توجد في بعض النباتات) اى أن كلما زاد وجود الكاروتين في وجبات الدجاج زاد درجه اللون الاغمق فى الصفار .
 
وأشارت إلى أن ألوان صفار البيض الموجودة، هو برتقالي الغامق: فى الدجاج البلدى أو الدجاج الذى  يأكل العلف غني بالكاروتين ( يتغذى فى المراعى)، وبرتقالي متوسط إلى أصفر ذهبي: سوف ينتج عن وجبات الدجاج الغنية بالنباتات الخضراء والذرة الصفراء والبرسيم والمواد النباتية الأخرى ذات الصبغة الزانثوفيل (لون أصفر ) وهذا هو صفار اللون الأكثر شيوعًا الذي نراه في البيض المتاح في محل البقالة، وأصفر شاحب: ويكون فى الدجاج الذى يتغذى على علف منخفضة الزانثوفيل( اللون الاصفر) ، مثل أنظمة التغذية التي تتكون في الغالب من القمح أو دقيق الذرة البيضاء أو الشعير تنتج صفارًا أصفر باهتًا.
 
وأكدت "الفقى"، أن الاختلاف فى لون الصفار لا يؤثر على القيمة الغذائية، ولا علاقة بلون الصفار بجودة البيض أو النكهة أو القيمة الغذائية أو خصائص الطهي أو سمك القشرة (ولكن يوجد اختلافات طفيفة جدا فى فيتامينA).
 
 
 

صفار البيض

الطب البيطري

القيمة الغذائية للبيض

البيض



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