اليوم السابع
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ليوبارد 2.. دبابة ألمانية فى قلب مواجهة برلين وواشنطن حول دعم أوكرانيا

الجمعة، 20 يناير 2023 03:58 م
ليوبارد 2.. دبابة ألمانية فى قلب مواجهة برلين وواشنطن حول دعم أوكرانيا الدبابة ليوبارد
كتبت ريم عبد الحميد

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حالة من الجدل مثارة حول دبابات ليوبارد "فهد" الألمانية، التى قالت حكومة برلين إنها لن تزود أوكرانيا بها قبل أن تقوم الولايات المتحدة بتقديم دباباتها M1abrams لحكومة كييف بدورهاـ فى ظل جهود غربية متزايدة لدعم قوات زيلينسكى فى حربه مع روسيا.
 
وسلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على هذا السلاح الألمانى وأسباب رغبة أوكرانيا فى الحصول عليه.
 
ماهى ليوبارد 2؟
 هى دبابة قتال ألمانية الصنع يصل مداها لنحو 500 كيلومتر. دخلت إلى الخدمة أول مرة عام 1979، وتصل سرعتها إلى 68 كيلومتر فى الساعة مزودة بمدفع أملس كسلاح رئيسى، كما أنها مسلحة بمدفعين رشاشين خفيفين.
 
 وبالإضافة إلى استخدامها من قبل الجيش الألمانى، تنتشر ليوبارد 2 بشكل واسع فى أوروبا وتستخدم أكثر من 12 دولة هذه الدبابة، ودول أخرى خارج القارة من بينها كندا. وتم نشر تلك الدبابات أيضا فى كوسوفو وأفغانستان.
 
 لماذا تريد أوكرانيا الحصول عليها؟
 قالت أوكرانيا إنها بحاجة ماسة لأسلحة أثقل فى حربها ضد روسيا، ولدى كييف قدر محدود من الدبابات أغلبه من العهد السوفيتى أو ما بعد السوفيتى.
 
 وإلى جانب تأكيد اعتقادها بأن موسكو تنوى شن هجوم كبير فى الأشهر القادمة، فإن كييف والكثير من حلفائها يعتقدون أن الحرب ستنتهى بشكل أسرع لو تمت هزيمة روسيا فى ميدان المعركة فى هجوم مضاد من قبل أوكرانيا لاستعادة الأراضى التى استولت عليها روسيا.
 
 وتتوافر دبابات ليوبارد على نطاق واسع فى بولندا المجاورة لأوكرانيا، والتى ترغب فى تزوييد كييف بها، مما يجعلها مناسبة لقوات زيلينسكى.
 
 وأشارت أوكرانيا إلى أنها بحاجة إلى 300 دبابة، بينما قال محللون غربيون إن 100 دبابة قد تغير على الأرجح ميزان الحرب.
 
 لكن نظرا لأن الدبابات يتم توريدها إلى دول بموجب تراخيص التصدير، يمكن لألمانيا استخدام حق النقض ضد إعادة التصدير، على الرغم من أن بولندا أشارت  يوم الخميس أنه يمكنها ببساطة تجاهل ألمانيا وتصدير الدبابات بغض النظر عن ذلك.
 
 

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