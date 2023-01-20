لبنان: انعقاد جلسة للبرلمان الخميس المقبل

إيمان حنا

دعا رئيس مجلس النواب فى لبنان نبيه برى لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية إلى جلسة مشتركة، الخميس المقبل، وذلك لمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الذى يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون قانون الضمان الإجتماعى وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

وكان البرلمان قد عقد جلسته الخميس الماضى، بمشاركة 110 نواب، لاختيار رئيس جديد للبنان ولكنها لم تسفر عن نتائج إيجابية، حيث حصل المرشح النائب ميشال معوض (مرشح المعارضة اللبنانية) على أعلى عدد أصوات بواقع 34 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 37 ورقة، كما صوت 14 نائبا بعبارة "لبنان الجديد"، فيما تم إلغاء 15 صوتا.

وحصل المرشح عصام خليفة على 7 أصوات، كما حصل زياد بارود على صوتين وصلاح حنين صوت واحد.

وتعد هذه الجلسة الحادية عشرةمنذ انتهاء فترة ولاية الرئيس السابق ميشال عون.