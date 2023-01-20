ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن مسئول إطفائي كوري قوله، إن الحريق اجتاح حوالي 2700 متر مربع في القرية الواقعة في منطقة كانغام في سول، فيما لم ترد أنباء فورية عن سقوط قتلى أو جرحى، مشيرا إلى أنه تم نشر أكثر من 900 رجل إطفاء ورجل شرطة ومسؤول حكومي لمكافحة الحريق والتعامل مع إجلاء المواطنين.

ويوجد حاليا ما يبلغ نحو 666 منزلا بالقرية، ومعظم المباني مكونة من هياكل تم تشييدها بصورة مرتجلة من ألواح خشبية من الفينيل.

ومن جانبه، دعا الرئيس الكورى يون سيوك-يول، إلى بذل أقصى الجهود فى تعبئة جميع رجال الإطفاء والمعدات المتاحة لضمان عدم وقوع ضحايا.