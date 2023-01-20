قومى المرأة بالشرقية: استهداف 1000 سيدة لتوعيتهن بمشروع تنمية الأسرة

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن فرع المجلس يواصل نشاطه فى عقد سلسلة جلسات لنشر رسائل مشروع تنمية الأسرة المصرية داخل 41 قرية ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال ندوات التوعية وجلسات الدوار التى يقدمها ممثلين عن مديرية أوقاف الشرقية، بالتنسيق مع عضوات الفرع والمتطوعات.

وأضافت مقررة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم 10 جلسة من جلسات الدوار بقرى "شهداء بحر البقر 2- المناصرة- الاخيوة- الجمالية- ومنشاة ابو عامر- سماكين الغرب- بشارة الطحاوى- الحجازية" بمركز الحسينية، واستهدفت تلك الجلسات، التى قدمها ممثل عن مديرية أوقاف الشرقية، مع عضوات ومتطوعات المجلس القومى 1000 سيدة، موضحة أنه ذلك يتم بالتوازى مع تنظيم العديد من الندوات التوعوية، لرفع الوعي فى المجال الاجتماعي والاقتصادي للمرأة فى قرى حياة كريمة.

ونوهت مقررة الشرقية أنه يتم النقاش داخل الجلسات عن موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية أهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء، ويأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقري حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن اختيار 41 قرية بمركز الحسينية و741 تابعا، لتخضع لأعمال التطوير من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للأهالى.