"القومى للمرأة" يشيد بفرقة الشرطة النسائية المصرية بقوات حفظ السلام فى مالى

كتب محمود راغب

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بفرقة المفرقعات من الشرطة المصرية فى قوات حفظ السلام ببعثة الأمم المتحدة فى مالى.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها قائلة: "وجوه مشرفة للمرأة المصرية من قلب الأمم المتحدة تحيا مصر بسيدات أظهرن صورة القوة والشجاعة والإصرار والعزيمة للمرأة المصرية".

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي على أن الفريق النسائي الكامل الذى يشارك لأول مرة في تاريخ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام يشير إلى كفاءة ونجاح المرأة المصرية، بالإضافة إلى أن التاريخ سيخلد أسمائهن، فهن مصدر فخر للوطن ونموذج ملهم تحتذى به جميع الفتيات، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق.

ومن الجدير بالذكر أن الفريق مكون بالكامل من النساء ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد يساهم فى تحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وذلك من خلال إنقاذ الأرواح عبر رصد وإبطال مفعول العبوات الناسفة.

وبحسب المينوسما، فقد تشكل الفريق النسائي المصري لكشف وإبطال مفعول العبوات الناسفة الارتجالية، كواحد من ثلاث فرق من نوعها أسستها وحدة الشرطة المصرية المُشكلة العاملة في صفوف البعثة، وذلك إبان نشرها في منطقة دوينتزا، في مالي في عام 2017.

وتمكن فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ ومصلحة الأحوال المدنية من استخراج 100 بطاقة رقم قومى مجانية لسيدات وفتيات وذوى الهمم بقرية أبيانة مركز مطوبس، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة وإشراف الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ.

وقالت الدكتورة أمانى شاكر، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، إن فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، يواصل جهوده فى تنفيذ مشروع بطاقتك حقوقك، لاستخراج بطاقات الرقم القومى المجانية للسيدات من كبار السن والفتيات وذوى الهمم من السيدات والمرضى، بالتعاون مع المحافظة ومصلحة الأحوال المدنية، مؤكدة أنها تتوجه بالشكر لمحافظ كفر الشيخ لدعمه وتيسير الانتقال للسيدات بالقرى بتوفير وتخصيص سيارتين، لتصوير السيدات بالقرى، والانتقال لمنازل الغير قادرات صحيا منهن مجانا.

وأشارت أمانى شاكر إلى أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، ومحافظة كفر الشيخ بإشراف الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك"، وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

ومن جانبه أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهود المبذولة من فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والسجل المدني، ومديرية أمن كفر الشيخ، للانتقال بالسيارة التي خصصتها المحافظة لذلك بواقع سيارتين من أجل الزيارات المنزلية لكبار السن، من السيدات وذوي الهمم، والفتيات غير القادرات بالمنازل بالقرى والمناطق النائية والبعيدة بمراكز المحافظة المختلفة، إضافة لقرى مبادرة "حياة كريمة" بمركز مطوبس، لتصوير السيدات غير القادرات" فتيات وسيدات وكبار السن" لاستخراج بطاقات الرقم القومي لأول مرة أو المنتهية أو المفقودة.