واعتبرت الوزارة - فى بيان صحفى - هذه الجريمة ردًا إسرائيليًا على زيارة الفريق الأمريكي الحالية وتحد سافر للمطالبات الدولية والأمريكية لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية.

وأكدت الوزارة أن عدم رد الجانب الأمريكي فورًا على هذه الخطوة الاستفزازية يعكس عدم جدية في ترجمة الأقوال والمواقف إلى أفعال.