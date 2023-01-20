غدا.. فصل التيار الكهربائى 7 ساعات عن عدد من قرى كفر الشيخ للصيانة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائى عن عدد من القرى بمراكز بمحافظة كفر الشيخ، غداً السبت، الموافق 21 يناير الجارى، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرًا، ولمدة 7 ساعات، ضمن خطة صيانة الأكشاك، واستكمال عملية تحسين الأداء، وتغيير موصلات.

وأوضحت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء قرية متبول وتوابعها، وقرية الحمراوى وتوابعها، بمركز كفر الشيخ، وعن قرية الصافية بدسوق، وفصل التيار الكهربائى عن عن قرى معدية مهدى والنجارين، وكمسيون شرق وغرب، بمركز مطوبس، لتغيير الموصلات، وفصل التيار الكهربائى عن قرية التفتيش وتوابعها بالحامول، للصيانة، وفصل التيار الكهربائى عن مجلس قروى المجد 55 والقرى التابعة لها بمركز الرياض، لتغيير الموصلات.

كما يتم فصل التيار الكهربائى عن مستشفى الصدر ومستشفى الحميات والعمارات أمام مركز الشرطة، لأعمال صيانة الأكشاك، وفصل التيار الكهربائى عن السوق والبريد بمدينة بلطيم، لصيانة الأكشاك.