فصل التيار الكهربائى عن منطقة الكوثر فى الغردقة اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربى عن منطقة الكوثر، بمدينة الغردقة، اليوم الخميس، لصيانة المحولات الدورية بالمنطقة والمتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة الكوثر من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكان أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائى، أمس الأربعاء، عن عمارات الجيش بالأحياء من الساعة 9 صباحا حتى الثانية ظهرا لعمل صيانة موزع 2520.

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.