اليوم السابع
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عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

الجمعة، 20 يناير 2023 01:39 م
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى الصلاة فى المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة، فى المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التى فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة. 

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، فى بيان صحفى، أن نحو 75 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد، من مُختلف مُحافظات الضفة بما فيها القدس، وداخل أراضى العام 48. 

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العديد منهم من الوصول إلى المسجد. 

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، شابًا فلسطينيًا عقب الاعتداء عليه، لدى توجهه لأداء صلاة الجمعة، عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة. 

وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب، واحتجزت آخر في طريق الواد، بعد أن قامت بتفتيشه ودققت في هويته الشخصية. 

وتشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية المشددة في القدس، وتضيق الخناق على أهلها خاصة يوم الجمعة، لمنعهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك. 

 


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الصلاه فى المسجد الاقصى

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