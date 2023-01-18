اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الأربعاء، 18 يناير 2023 10:38 ص
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى. 

وقالت مصادر فلسطينية إن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته. 

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين الاسرائيلييين، وتكثر الاقتحامات في فترة الأعياد اليهودية وفي المناسبات الخاصة بالاحتلال، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه كما هو الحال في المسجد الابراهيمي في الخليل، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين. 

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 11 مواطنًا فلسطينيًا من مُحافظتي القدس والخليل الواقعتين بوسط وجنوب الضفة الغربية . 

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جرى اعتقال شابين بعد أن داهم الاحتلال منزليهما في قرية "بيت دقو"، شمال غرب القدس المُحتلة، كما تم اعتقال شاب بعد مداهمة منزله في بلدة "الطور" بمدينة القدس.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 أطفال من بلدة (العيسوية)، بعد مداهمة وتفتيش منازل ذويهم، كما اعتقلت مواطنًا من جبل المكبر، و4 مواطنين من بلدة (بيت عوا) الجنوبية بالخليل، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. 
 

 


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