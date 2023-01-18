مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

وقالت مصادر فلسطينية إن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين الاسرائيلييين، وتكثر الاقتحامات في فترة الأعياد اليهودية وفي المناسبات الخاصة بالاحتلال، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه كما هو الحال في المسجد الابراهيمي في الخليل، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 11 مواطنًا فلسطينيًا من مُحافظتي القدس والخليل الواقعتين بوسط وجنوب الضفة الغربية .