عاطلان يعترفان بتوصيل الإستروكس "دليفرى" للمتعاطين فى القاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

أعترف عاطلان تم ضبطهما لاتهامهما بحيازة 5 كيلو من مخدر الإستروكس وفرد خرطوش في مدينة السلام بالقاهرة، عقب القبض عليهما، أنهما اعتادا الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بين عملائهما في القاهرة.

وذكرا أنهما يستخدمان سيارة ملاكي في نقل المواد المخدرة وتوصيلها لعملائهما، حيث يستأجران السيارة لاستخدامها في توصيل المخدر، دون علم مكتب تأجير السيارات في استغلال السيارة لترويج المضبوطات.

وأرشد المتهمان عن هوية عاطل يحصلان منه على المواد المخدرة، وجاري إعداد الأكمنة للقبض عليه، مما اعترفا بتخزين المضبوطات بمسكن أحدهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات للأجهزة الأمنية بالقاهرة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، تفيد تورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة في السلام.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، حال إستقلالهما سيارة ملاكى "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5,500 كيلو جرام - فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار - ميزان حساس - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة)تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (935،000) ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.