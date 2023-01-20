ضبط شخص لاتهامه بالتعدى بالضرب على زوجته فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات باستقبالها (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) مصابة بعدة جروح طعنية بالجسم.

بالانتقال وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وزوجها، مقيم بدائرة القسم، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت لتعديه عليها بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابتها المُشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.