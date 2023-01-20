اليوم السابع
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صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "السياحة" بنسبة 8%

الجمعة، 20 يناير 2023 05:00 م
صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "السياحة" بنسبة 8% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 8%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 6.5%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 6.1%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 5.9%، وقفزت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك، ومواد البناء بنسبة 4.9%، 4.8%، 4.3%، على التوالي، وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.2%.
 
كما ارتفعت قطاعات التجارة والموزعون، والورق ومواد التعبئة والتغليف، وخدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.9%، 2.8%، 2.4%، 2.1%، على التوالي، وزاد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.5%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.5%.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 16065.98 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثالث أسبوع في عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.79% ليغلق عند مستوى 2997.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.31% ليغلق عند مستوى 4459.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.19% ليغلق عند مستوى 19504.99 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3542.60 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 32.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1052.9 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 675.3 مليار جنيه إلى 692 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 181.6 مليار جنيه إلى 190.2 مليار جنيه بنسبة نمو 4.7%.

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