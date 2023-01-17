شركات التأمين تصرف 21.9 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 10 شهور

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2022 وبلغت 47.1 مليار جنيه مقابل 41 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 14.8%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 19.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2022 مقابل 17 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو 14.5%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 27.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2022 مقابل 24 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 15%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 21.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2022 مقابل 18.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 17.4%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2022 مقابل 8.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، بنسبة انخفاض 1.5%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 13.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2022 مقابل 10.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 33.2%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2022 بين 39.6 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 37.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 6.5%، و 7.4 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 3.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 97.5%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 19.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2022 مقابل 16.7 مليار جنيه بنسبة نمو 18.2%، و2.2 مليار جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 9.8%.