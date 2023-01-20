زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الشرطة

كتب محمود عبد الراضي

قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتاهيل (زيارة استثنائية) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 28/1/2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2023 بمناسبة الإحتفال بــ "عيد الشرطة الـ71" وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.