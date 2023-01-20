اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 يناير 2023 03:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رغم ارتفاع الدين العام.. فرنسا: الميزانية العسكرية ستصل لـ400 مليار يورو

الجمعة، 20 يناير 2023 02:31 م
رغم ارتفاع الدين العام.. فرنسا: الميزانية العسكرية ستصل لـ400 مليار يورو الجيش الفرنسى
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رغم ارتفاع الديون الفرنسية، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الميزانية العسكرية الجديدة لبلاده في الفترة من 2024 وحتى 2030 ستصل إلى 400 مليار يورو، مؤكدا أن الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى تغيير الاستراتيجيات العسكرية.

وتمر فرنسا بأزمة اقتصادية عميقة على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، وتتخطى ديون الحكومية الفرنسية حد السقف الأقصى، حيث وصلت لـ 3 تريليونات يورو، وهو الأعلى في تاريخها على الإطلاق، وهو ما يمثل 114.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وفقا لمعهد إحصاء إنسى.

وقد قال رئيس ديوان المحاسبة  الفرنسي، بيير موسكوفيتشي ، إنه "قلق" من تدهور المالية العامة في فرنسا، وأكد أن "التوقعات لعام 2023 أكثر تدهورًا" مما كانت عليه في عام 2022 ، وهو العام الذي شهد الحرب في أوكرانيا وصدمة الطاقة.

وأشار إلى أن "مستويات الديون والعجز لدينا مرتفعة للغاية" و"بيئة تمويل الديون تدهورت" مع ارتفاع أسعار الفائدة. "هذا الوضع المتدهور يقلقني" ، وهو مصدر قلق على مستوى "مرتفع إلى حد ما" ، كما أشار وزير الاقتصاد السابق.


الدين العام

فرنسا

الميزانية العسكرية

ديون فرنسا

اخبار فرنسا



الموضوعات المتعلقة

ديون فرنسا تتخطى الـ 3 تريليونات يورو مع تسجيل أعلى نسبة اقتراض فى تاريخها

الجمعة، 20 يناير 2023 01:38 م

«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن انتفاض فرنسا رفضا لقنون إصلاح نظام التقاعد

الجمعة، 20 يناير 2023 12:31 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. العراق يتوج بطلًا لكأس الخليج.. مظاهرات حاشدة فى فرنسا احتجاجا على تعديل نظام التقاعد.. وأوكرانيا: روسيا تستعد لهجوم عسكرى كبير على بلادنا فى فبراير

الجمعة، 20 يناير 2023 12:00 ص

مظاهرات حاشدة فى فرنسا احتجاجا على تعديل نظام التقاعد.. فيديو

الخميس، 19 يناير 2023 09:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة