اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 يناير 2023 02:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مركز ملوى يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرية المعصرة

الجمعة، 20 يناير 2023 02:09 م
رئيس مركز ملوى يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرية المعصرة تفقد الأعمال
المنيا_حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في ضوء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء مدن ومراكز المحافظة، بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك للاطلاع على سير العمل وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات، تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أعمال المشروعات التي يجري تنفيذها بقرية المعصرة.

تابع رئيس المركز عدداً من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها والمستهدفة من أعمال المبادرة، حرصاً على الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد، مشدداً على الاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا لمعايير الجودة والكفاءة، وطبقا للخطة الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من توصيل المرافق العامة للمشروعات المنتهية.

كان اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا قد عقد اجتماعًا بحضور  نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء وأعضاء الادارة الهندسية، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، منها عدم استلام أي طلب للمواطنين إلا عن طريق المركز التكنولوجي لسهولة تقديم الخدمة للمواطنين وتلبية طلباتهم دون معوقات، مع ضرورة وجود مندوب لكافة الادارات بالديوان للرد على أي استفسار مقدم من المواطنين على الشباك.

وشدد رئيس المركز علي المتابعة وضبط الإجراءات والعمل على اعتماد قرارات الإزالة بشكل فوري وعاجل، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الفورية الصادرة لمخالفات البناء سواء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة أو أرض حماية النيل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من أجل الحفاظ على أملاك الدولة، والتعامل الفوري والحاسم مع أى حالة تعد وإزالتها فى المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنفيذ القانون بكل حزم ومنع ظهور أي مباني عشوائية مخالفة بالمدن والقرى.

 


حياة كريمة

ملوى

مبادرة حياة كريمة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة