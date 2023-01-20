رئيس مركز ملوى يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرية المعصرة

كان اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا قد عقد اجتماعًا بحضور نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء وأعضاء الادارة الهندسية، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، منها عدم استلام أي طلب للمواطنين إلا عن طريق المركز التكنولوجي لسهولة تقديم الخدمة للمواطنين وتلبية طلباتهم دون معوقات، مع ضرورة وجود مندوب لكافة الادارات بالديوان للرد على أي استفسار مقدم من المواطنين على الشباك.

وشدد رئيس المركز علي المتابعة وضبط الإجراءات والعمل على اعتماد قرارات الإزالة بشكل فوري وعاجل، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الفورية الصادرة لمخالفات البناء سواء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة أو أرض حماية النيل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من أجل الحفاظ على أملاك الدولة، والتعامل الفوري والحاسم مع أى حالة تعد وإزالتها فى المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنفيذ القانون بكل حزم ومنع ظهور أي مباني عشوائية مخالفة بالمدن والقرى.